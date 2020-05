Porsche eröffnet ersten deutschen Sales-Pop-up-Store

In Sindelfingen bei Stuttgart hat Porsche gemeinsam mit der Hahn-Gruppe seinen ersten deutschen Sales-Pop-up-Store eröffnet. Unter dem Namen „Porsche NOW“ präsentiert und verkauft die Hahn-Gruppe dort bis zum Ende des Jahres Fahrzeuge der Marke. Es handelt sich um ein flexibles und auf kurze Zeit ausgelegtes Retail-Konzept, das für hoch-frequentierte Innenstädte und Einkaufszentren konzipiert wurde und vor allem neue Zielgruppen ansprechen soll.

Der Verkaufsraum auf Zeit hat eine Fläche von rund 170 Quadratmetern und unterschiedliche Themen-Welten. Im Zentrum steht der Porsche Taycan als Teil des „E-Mobility“-Bereichs. Die Store-Besucher können ihr Wunschfahrzeug live konfigurieren und anschließend über Augmented-Reality-Technik oder mit Hilfe einer VR-Brille sehen. Digitale Anzeigen im Store zeigen Online-Verkaufsangebote von sofort-verfügbaren Porsche-Sportwagen der Hahn-Gruppe. Zudem können Kunden in dem Showroom aus verschiedenen Farb- und Materialproben wählen, sich von einem Verkäufer beraten lassen oder es sich in der Lounge bequem machen.



Zum Schutz der Kunden und Mitarbeiter werden im Store Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus getroffen. So befreit eine Anlage aus der Medizintechnik die Luft von Viren, Bakterien, Keimen und Gerüchen. Desinfektionsmittel und Thekenschutz stehen ebenfalls bereit, Bodenmarkierungen machen die Besucher auf den einzuhaltenden Mindestabstand aufmerksam.



Der Standort Sindelfingen ist der weltweit sechste Pop-up-Store dieser Art. Das „Now“ steht dafür, den Moment zu nutzen. In 2020 sind weltweit weitere temporäre Verkaufsräume geplant – vor allem in Europa und Asien. (ampnet/jri)