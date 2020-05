Opel sichert seine Käufer ab

Opel bietet ab sofort besondere Angebote zum Kauf und Unterhalt von Bestandfahrzeugen bei den Händlern sowie online im Opel-Store. Mit dem Kauf eines Fahrzeugs bekommt der Kunde zusätzlich eine finanzielle Absicherung. Über die Angebote informiert der Automobilhersteller seit heute in der neuen Werbekampagne „Sicher sein. Mit dem Opel-Käuferschutz“, die online, in Print, Radio und auf der Website von Opel läuft.

Der "Green Deal" zum Beispiel beinhaltet Finanzierungsangebote ohne Anzahl für den neuen Astra (ab 159 Euro), die "Flat for free" beinhaltet ein Rundum-sorglos-Paket für Bestandsfahrzeuge mit drei Jahren Garantie, Mobilservice und drei Inspektionen. Als "Plus for free" erhalten Kunden eine Restkredit- oder Leasingratenversicherung zum Neuwagen. (ampnet/deg)