En miniature: Mit dem Porsche 356 zum Golfen oder Wasserski

Schuco hat gleich vier besondere Porsche-Modelle im Maßstab 1:43 aufgelegt. In der Edition 1:43 kommt der von 1948 bis 1965 gebaute Porsche 356 gleich zweimal zu besonderen Ehren. Als Coupé der Serie A trägt das Modell zwei Paar Wasserski auf der Motorhaube am Heck. Wer lieber zum Golfen fährt, der findet das Cabrio mit zwei entsprechenden Bags auf dem Rücksitz.

In der Reihe „Pro.R43“ wird hingegen der Porsche von Rauh-Welt präsentiert. Es gibt den RWB 964 und den RWB 993 jeweils in zwei unterschiedlichen Farbgebungen. Jedes der vier Modelle ist weltweit auf eine Auflage von 500 Stück limitiert und wird in einer Sammlervitrine ausgeliefert.

Die Preise für die Porsche-Miniaturen liegen bei 49,95 Euro bzw. 59,95 Euro. (ampnet/jri)