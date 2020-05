Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

282.031 Texte wurden in der vergangenen Woche beim „Auto-Medienportal“ abgerufen oder heruntergeladen, deutlich mehr als in der Vorwoche. Dazu kommen noch einmal 280.156 Downloads von Fotos und Videos. Zusammen ragt das dicht an unsere Rekordmarke heran. Nicht schlecht für Corona-Zeiten.

Bei den Texten waren dies die Top Ten der Woche:



1. Prof. Friedrich Indra: Die Kunden werden ihre alten Autos behalten

2. Campingurlaub 2020: Die Ungeduld wächst

3. Technik: Volkswagen macht den Diesel sauber

4. Das Corona-Virus frisst die reine Lehre

5. Kommentar: Auf Regen folgt Sonne – ehrlich

6. Fahrvorstellung Audi RS 4 Avant: Ein bisschen Porsche

7. Im Rückspiegel: Der Macho-M3 wird 20

8. Die Pannenstatistik kürt den Toyota Aygo

9. Oldtimer und Korrosionsschutz: Körperpflege für eine Diva

10. Fahrbericht Jaguar XE P250 SE: So kompakt geht Raubkatze



280.156 Foto- und Videodateien lieferte unser Server in der vergangenen Woche als Downloads an unsere Abnehmer. Das erfolgreichste Foto zeigt einen Alfa Romeo Giulia GTAm in Sonderlackierung; das Video der Woche befasst sich mit 70 Jahre Seat. (ampnet/Sm)