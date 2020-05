Stefan Sonntag leitet Vans Mobility bei Mercedes

Stefan Sonntag (49) hat die Leitung von Mercedes-Benz Vans Mobility übernommen. Er folgt auf Frank Braband, der inzwischen bei Athlon International die Leitung des Mietgeschäfts übernommen hat. Der studierte Betriebswirt blicke auf eine langjährige Karriere innerhalb des Konzerns zurück und bringe umfangreiche Erfahrungen aus dem Vertrieb und aus dem Mietgeschäft in seine neue Position ein, hieß es in einer Unternehmensmitteilung.

Sonntag begann seine Karriere 1999 mit einem internationalen Traineeprogramm bei Daimler-Benz Aerospace in München, bevor er Ende 2000 nach Berlin wechselte, um bei Mercedes-Benz Charterway zu arbeiten, wo er das Lkw- und Van-Vermietgeschäft aufbaute. 2005 wurde er Leiter Operations von Daimler Fleet Management für den europäischen Markt. Ab 2007 leitete Stefan Sonntag den After Sales Service Pkw des Mercedes-Benz Vertriebs Deutschland, bevor er 2013 in den Geschäftsbereich Van wechselte. (ampnet/deg)