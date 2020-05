Knaus Tabbert nimmt Produktion wieder auf

Nach der Corona-Unterbrechung hat auch Knaus Tabbert in dieser Woche die Produktion wieder aufgenommen. In den Werken Jandelsbrunn und Mottgers wurden dafür besondere Sicherheits- und Hygienekonzepte umgesetzt. Unter anderem wird an den Eingängen die Körpertemperatur der Beschäftigten gemessen und auf dem gesamten Betriebsgelände gibt es eine Maskenpflicht. Desinfektionsstationen sind an allen relevanten Stellen installiert. Pausenzeiten wurden in Schichtmodellen so gestaltet, dass sich möglichst wenige Mitarbeiter zur gleichen Zeit in der Kantine aufhalten und der nötige Sicherheitsabstand eingehalten werden kann.

Am Hauptstandort im niederbayerischen Jandelsbrunn sind rund 1500 Mitarbeiter beschäftigt, im Tabbert-Werk Mottgers sind etwa 400 Menschen tätig. Auch der Großteil der tschechischen Mitarbeiter kann aufgrund der Lockerungen für Geschäftsreisende wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. (ampnet/jri)