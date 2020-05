„Mainz liefert“ mit Opel

Um den Mainzer Gastronomen in der Corona-Krise zu helfen, haben vier Studenten die Intiative „Mainz hilft“ gegründet. Gemeinsam mit vielen Freunde und Helfern haben sie einen kontaktlosen Lieferservice in alle Stadtteile aufgebaut. Da die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt in unmittelbarer Nähe zum Opel-Standort Rüsselsheim liegt und Bundesligist 1. FSV Mainz 05 in der „Opel Arena“ spielt, unterstützt auch der Automobilhersteller die Aktion. Acht neue Corsa und batterie-elektrische Corsa-e wurden für „Mainz liefert“ zur Verfügung gestellt und beliefern die Bürger der Stadt mit Gerichten aus ihren Lieblingsrestaurants.

Bestellt werden kann bei „Mainz liefert“ ausschließlch online zwischen 17 und 21 Uhr. Pro Lieferung wird eine Gebühr von drei bis fünf Euro fällig. Aus hygienischen Gründen sind nur Online-Zahlungen möglich. Die Fahrer liefern kontaktlos und nehmen daher auch kein Bargeld an. (ampnet/jri)