Klaus Maier wirft bei Daimler hin

Klaus Maier (58), Verkaufs- und Marketingleiter bei Mercedes-Benz Vans, verlässt den Daimler-Konzern nach über 30 Jahren auf eigenen Wunsch. Ab sofort widmet er sich seiner eigenen Beratungsfirma. Maier übernahm seinen bisherigen Posten bei Daimler im Jahr 2013. Unter seiner Führung wurde auch der weltweite Vertrieb Vans in Regionen organisiert und der globale Absatz von Vans in den letzten sieben Jahren um 75 Prozent gesteigert.

Maier begann seine Laufbahn im Unternehmen 1990 im Vertriebscontrolling und übernahm nach mehreren Etappen im Jahr 1995 die Verantwortung als Leiter Netzstrategie Pkw und Nutzfahrzeuge. In den folgenden Jahren sammelte er Erfahrung in mehreren Funktionen in Stuttgart und Asien, zum Beispiel ab 1998 als Leiter Planung und Controlling im Daimler Regionalcenter Southeast Asia in Singapur.



Ab 2002 leitete er die Entwicklung der Vertriebsorganisation in Stuttgart, in dieser Zeit war er unter anderem verantwortlich für den Aufbau von eigenen Vertriebsgesellschaften in vielen asiatischen Ländern. 2007 übernahm er dann die Funktion als Präsident und Geschäftsführer bei Mercedes-Benz in China und trug maßgeblich zur Entwicklung des Geschäfts im Reich der Mitte bei. Unter seiner Führung erhöhte sich der Absatz der Pkw-Sparte in China von rund 17.000 Einheiten im Jahr 2006 auf mehr als 200.000 Einheiten im Jahr 2012. (ampnet/deg)