Automechanika Frankfurt verschoben auf 2021

Die Messe Frankfurt hat die Automechanika 2020 heute auf das kommende Jahr verschoben. Die Messegesellschaft hat sich mit Ausstellern, Partnern und unterstützenden Verbänden darauf geeinigt, die Weltleitmesse der Automobilbranche für Ausrüstung, Teile, Zubehör, Management & Services vom 14. bis 18. September 2021 in Frankfurt am Main zu veranstalten, also in einem (ungeraden) Jahr, das sonst der IAA vorbehalten war, die ja nicht mehr in Frankfurt stattfinden wird. (ampnet/Sm)