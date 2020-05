Die IAA Nutzfahrzeuge ist gestrichen

Die für die letzte September-Woche geplante IAA Nutzfahrzeuge 2020 in Hannover fällt wegen des Corona-Ausbruchs aus. Der ausrichtende Verband der Automobilindustrie verweist auf die in vielen Ländern geltenden Reisebeschränkungen, die noch etliche Monate gelten. Zudem sind Großveranstaltungen in den kommenden Monaten in nahezu allen europäischen Ländern untersagt, so dass die Messe in der gewohnten Form nicht stattfinden kann. Die nächste IAA Nutzfahrzeuge ist turnusgemäß für September 2022 geplant. (ampnet/jri)