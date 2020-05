362 Land Rover helfen in Zeiten der Not

Jaguar Land Rover unterstützt weltweit mit 362 kostenlos zur Verfügung gestellten Fahrzeugen soziale Einrichtungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Parallel dazu hat das Unternehmen die Produktion von schützenden Gesichtsvisieren innerhalb weniger Wochen stark hochgefahren. Dank neu entwickelter Werkzeuge produziert das Jaguar Land Rover Entwicklungscenter Gaydon im 3-D-Druckverfahren täglich über 2.000 Visiere – alle 30 Sekunden eines – inklusive eines Polypropylen-Stirnbands. Auch auf lokaler Ebene in Deutschland wird der Fahrzeugpool für die Initiative „Land Rover hilft helfen“ auf inzwischen 16 Discovery und Discovery Sport ausgeweitet.

Zur Unterstützung sozialer Dienste und Organisationen des Gesundheitswesens liefern Fahrzeuge der Marke Lebensmittel an Tafeln in Niederberg, Offenbach, Wuppertal, Bielefeld und Ratzeburg; andere unterstützen das Rote Kreuz in Bitburg, das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf oder den Arbeiter Samariter-Bund Frankfurt. (ampnet/jri)