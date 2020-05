Rat für Formgebung kürt die besten Automobildesigns

Volkswagen hat sich beim „Automotive Brand Contest 2020“ fünf Auszeichnungen im Bereich Automobildesign gesichert. Das Elektromodell ID 3 erhält vom Rat für Formgebung in gleich zwei Kategorien die Höchstbewertung „Best of Best“. Zudem zählen der neue Golf und die Studie ID Space Vizzion zu den diesjährigen Preisträgern, die im Herbst offiziell ausgezeichnet werden. Weitere Preise gingen unter anderem an das vollelektrische Konzeptfahrzeug Cupra Tavascan, den Subaru Forester e-Boxer und das Campingbus-Konzept Vision Venture von Hymer.

Der ID 3 erhält die „Best of Best“- Auszeichnung in den Kategorien „Exterior Volume Brand“ und „Interieur Volume Brand“. In der offiziellen Begründung der Jury heißt es dazu: „Der ID.3 ist ausdrucksstark, mit einer geschwungenen, gleichzeitig straffen Linie – Interieur und Exterieur sind aus einem Guss. Der ID 3 überzeugt mit seiner Weiterentwicklung der typischen Designsprache von Volkswagen mit moderner Interpretation – er ist der lang erwartete, junge Volkswagen mit dem nötigen Mut zu einer neuen Bewegung.“



Für Cupra war es die dritte „Automotive Brand Contest"-Auszeichnung in Folge. Zuvor waren der Formentor (2019) und der e-Racer (2018) erfolgreich gewesen. Subaru erhielt den Preis für die Neuauflage seines SUV-Bestsellers in der Kategorie „Future, Mobility & Parts“. Hymer wurde erstmals gewürdigt. Der Vision Venture, der in Zusammenarbeit mit BASF entstanden ist, überzeugte in der Kategorie „Concepts“.



Neben dem Fahrzeugdesign würdigt der Wettbewerb auch Marketingkampagnen und Messeauftritte sowie Unternehmenspublikationen.(ampnet/deg)