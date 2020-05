Jörn Hasenfuß übernimmt in Osnabrück

Jörn Hasenfuß (59), bislang Mitglied des Vorstandes für den Bereich Beschaffung bei Volkswagen Nutzfahrzeuge, hat als Sprecher der Geschäftsführung und Geschäftsführer Technik die Leitung der Volkswagen Osnabrück GmbH übernommen. Er folgt auf Jörg Müller, der im Rahmen einer Altersregelung aus dem Unternehmen ausscheidet.

Jörn Hasenfuß ist Diplom-Kaufmann und seit 33 Jahren für den Volkswagen-Konzern tätig. Von 1993 bis 1999 war er in leitenden Funktionen in der Beschaffung für Global und Forward Sourcing und Beschaffung Chemie in Wolfsburg. 1999 ging er nach Ingolstadt zu Audi, wo er für die Beschaffung Metall verantwortlich war. 2002 kehrte er zurück nach Wolfsburg und übernahm die Leitung der Beschaffung für neue Produkte A-Klasse. Von 2005 bis 2009 war er Leiter der Konzernbeschaffung Interieur bevor er 2009 als First Vice President zu Volkswagen nach Shanghai ging. Seit 2013 ist er Mitglied des VWN-Vorstandes in Hannover. (ampnet/jri)