Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

260.938 Textdateien wurden in der vergangenen Woche beim „Auto-Medienportal“ abgerufen oder heruntergeladen. Acht der zehn Texte stammen von unseren Autoren, die meisten als Exklusivartikel. Wir wollen in Corona-Zeiten das Thema Mobilität hochhalten, für später. Bei den Foto- und Videoabrufen kamen in der vergangenen Woche mehr als 140.000 zusammen.

Die Top Ten bei den Texten:



1. Mit aufgestockter Elektroprämie den Handel beleben

2. Prof. Friedrich Indra: Die Kunden werden ihre alten Autos behalten

3. Autohandel nach dem Lockdown: Von Entwarnung keine Spur

4. Ratgeber: Wohin darf die Fahrt in Corona-Zeiten gehen?

5. Fahrbericht Volkswagen e-Up: Wer bremst, hat verloren

6. Kommentar: In der Corona-Krise gibt’s noch eine gescheuert

7. Porsche spendet 1,3 Millionen Euro für Kliniken

8. ZDK: Corona widerlegt die Deutsche Umwelthilfe

9. Fahrbericht Fiat 500 X Sport: Es lebe der Sport

10. Überraschung bei Hyundai: Donckerwolke verlässt den Konzern



140.131 Fotos und Videos lieferte unser Server in der vergangenen Woche als Downloads an unsere Abnehmer aus. Bei den Videos lag das Footage vom Lexus UX 250h vorn, bei den Videos das vom Volkswagen T-Roc Cabrio. (ampnet/Sm)