Toyota schafft bestes Ergebnis im Werkstatt-Test

Die Toyota-Servicepartner in Deutschland überzeugen im aktuellen Werkstatt-Test der „Auto Bild“. Die sieben geprüften Servicestandorte fanden und beseitigten 90 Prozent aller präparierten Mängel der Testfahrzeuge. Das „beste Ergebnis im Werkstatt-Test seit Jahren“, urteilt dazu das Fachmagazin in der aktuellen Ausgabe vom 30. April 2020 (Heft Nr. 18).

Für den Test wurden weitgehend baugleiche Toyota Aygo zur routinemäßigen Wartung in die sieben Werkstätten gebracht – und im Vorfeld in Zusammenarbeit mit der Dekra mit den stets gleichen versteckten Fehlern präpariert, die es bei Beachtung der Wartungsanweisungen zu finden galt: darunter beispielsweise ein zu niedriger Kühlwasserstand, ein defektes Bremslicht und ein eingerissenes Wischergummi.



Sechs von sieben Werkstätten der Toyota-Servicepartner erhielten am Ende die Note „gut“ oder „sehr gut“, vier von ihnen erreichten ein fehlerfreies Resultat. Dies schafften in den letzten Jahren weder Werkstätten anderer Automobilhersteller, noch freie Werkstatt-Ketten. (ampnet/deg)