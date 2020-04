KSR Group übernimmt Schweizer Töffhandel

Die österreichische KSR Group ist nach der Übernahme des dortigen Importeurs JB Töffhandel nun auch mit einem eigenen Vertriebsnetz in der Schweiz vertreten. KSR gehört mit über 60.000 verkauften Fahrzeugen pro Jahr zu den größten herstellerunabhängigen Zweiradimporteuren Europas. Unter anderem vertreibt das in Gedersdorf beheimatete Unternehmen auch in Deutschland die Marken Benelli und Royal Enfield sowie die Elektroroller von Niu. Mit Brixton, Malaguti und KSR Moto sowie als Joint-Venture-Partner des Lambretta-Rechteinhabers tritt der Importeur auch selbst als Hersteller auf.

Die JB Töffhandel GmbH – einer der bekanntesten Importeure der Schweiz – vertreibt seit 2011 die Marken der KSR Group in der Schweiz und Liechtenstein. Darüber hinaus tritt das von Jakob Bruderer gegründete und geleitete Unternehmen auch als Distributor für die von KSR nach Europa importierten Marken Benelli, CF Moto, Niu, Royal Enfield und Sur-Ron auf. Das Händlernetz für die neun Marken umfasst in der Schweiz und Liechtenstein nahezu 300 Betriebe. (ampnet/jri)