Überraschung bei Hyundai: Donckerwolke verlässt den Konzern

Überraschung bei Hyundai: Stardesigner Luc Donckerwolke hat den koreanischen Konzern auf eigenen Wunsch verlassen. Dort arbeitet er seit knapp fünf Jahren, zunächst als Chefdesigner bei Hyundai und der Nobelmarke Genesis. Im Oktober 2018 hatte er die Designverantwortung für den Gesamtkonzern von seinem Vorgänger Peter Schreyer übernommen.

Donckerwolke hat das Design der Hyundai-Nobelmarke Genesis von Grund auf neugestaltet; zu seinen größten Entwürfen dort gehören das neue SUV GV80 und die Oberklasse-Limousine G80 sowie die Sportwagen-Studie Essentia. Gemeinsam mit Marken-Designchef Sangyup Lee hat er zudem eine neue Formensprache der Marke Hyundai eingeführt, die sich zum Beispiel in den neuen Modellen Palisade, Sonata und Elantra manifestiert. Zu seinen wichtigsten Concept Cars zählen die Hyundai-Studien Le Fil Rouge, 45 und Prophecy. Bei Kia werden die ersten vollständig unter Donckerwolkes Ägide entstandenen Modelle für den Herbst 2020 erwartet.



Begonnen hat seine Designerkarriere mit dem Studium am früheren Art Center College im schweizerischen Vevey. Anschließend ging er als Praktikant zu Peugeot, wechselte aber 1992 zu Audi, ging dann zu Skoda, wieder zurück zu Audi und schließlich zu Lamborghini, wo er als Chefdesigner wirkte. 2005 ging er in gleicher Position zu Seat und übernahm 2011 die Verantwortung für das Advanced-Design des gesamten VW-Konzerns. 2012 wechselte er als Chefdesigner zu Bentley und verließ 2015 den VW-Orbit in Richtung Korea.



Sein Ausscheiden aus dem Hyundai-Konzern ging zu freundschaftlichsten Bedingungen vonstatten. Nun will sich Donckerwolke an seinem Lebensmittelpunkt in Bayern eine Auszeit gönnen und seiner Familie sowie seiner illustren Sammlung klassischer Automobile widmen.



Doch mit 54 Jahren ist er zu jung und zu ambitioniert für den Ruhestand. Es würde uns nicht wundern, wenn der Belgier in Zukunft noch einmal öffentlich in Erscheinung tritt – ob nun an einer Hochschule oder bei einem Automobil- oder Technologiekonzern.



Für Donckerwolkes Nachfolge bei Hyundai werden unterdessen dem Koreaner Sangyup Lee, einem engen Vertrauten Donckerwolkes, hervorragende Chancen eingeräumt. (ampnet/jm)