Deutschland-Tipps für Motorradfahrer

Noch stehen wegen der Corona-Pandemie die Möglichkeiten für den Sommerurlaub in den Sternen. Aber zumindest sind Touren vor der eigenen Haustür immer noch möglich. Da kommt das Sonderheft „Motorrad-Tarumziele: Deutschland“ gerade recht. Es versammelt 15 Streckenvorschläge zum Nachfahren, die aus den Zeitschriften „Tourenfahrer“ und „Motorradfahrer“ stammen. Die beschriebenen Routen streifen nahezu alle Bundesländer und die Artikel tragen Überschriften wie „In 48 Stunden um die Welt“, „Unter Dampf“, „Tour de Ruhr“ oder „Saure-Gurken-Zeit“.

Die aus den Zeitschriften-Veröffentlichugen bekannten Fotos zeigen meist Stationen und Sehenswürdigkeiten entlang des Weges sowie einige Landschaftsimpressionen. Gut ist die Karte zu Beginn des 146 Seiten starken Heftes, die einen groben Überblick darüber gibt, wo welche Tour in Deutschland liegt. Abonnenten des „Tourenfahrer“ können sich zudem die GPS-Daten kostenlos auf ihr Navigationsgerät herunterladen.



Zu jedem Streckenvorschlag gibt es die gewohnten Info-Kästen, die die wichtigsten Eckdaten noch einmal auflisten sowie ergänzende Hinweise auf Kartenmaterial oder Unterkünfte bieten. Leider fehlt häufig die Kilometerangabe für die Länge der vorgestellten Tour. Im Editorial findet sich aber der Hinweis, dass es sich meist um Kurztripps für ein Wochenende oder um einen Feiertag herum handelt.



Auch wenn derzeit nicht sicher ist, wann Restaurants, Museen und Übernachtungsbetriebe wieder öffnen, so bietet das Sonderheft doch in Corona-Zeiten zumindest Anregungen für die eine oder andere Tagesausfahrt. Und die ist ja weiterhin möglich.



„Motorrad-Traumziele: Deutschland“ ist im Reiner-H.-Nitschke-Verlag erschienn und kostet 9,80 Euro sowie als e-Paper 8,99 Euro. (ampnet/jri)