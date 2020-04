Leasingangebot von Toyota: Erst ab dem vierten Monat zahlen

Toyota unterbreitet in Corona-Zeiten ein besonderes Leasingangebot. Beim „Toyota FairPay“, das ab Mitte Mai bei allen teilnehmenden Partnerbetrieben verfügbar ist, wird die erste Rate erst ab dem vierten Monat berechnet. So sind Kunden bereits in ihrem Neuwagen unterwegs, bevor sie zahlen müssen. Die Aktion richtet sich sowohl an Privat- als auch an Gewerbekunden und bezieht sich auf alle verfügbaren Neu- und Vorführwagen. Auf Wunsch wird auch eine Arbeitslosenversicherung mit angeboten.

So startet der Toyota Aygo als Modell „Team Deutschland“ beispielsweise zu einer monatlichen Rate von 118 Euro ab dem vierten Monat, ohne eine höhere Schlussrate zum Vertragsende. Die Gesamtlaufzeit des Leasingvertrags beträgt 48 Monate, nach Ablauf wird das Fahrzeug zurückgegeben. (ampnet/jri)