Mit der Leggins aufs Motorrad

Der Trend zu legerer Motorradbekleidung, etwa Hoodies oder Sneaker mit Schutzfunktion, nimmt zu. Büse steuert nun die Leggins Moto 11 bei. Die Damenhose hat einen körpernahen Schnitt mit hohem Stretch-Anteil. Für Reiß- und Abriebfestigkeit sorgen Kevlar-Innenfutterfasern an Gesäß, Seitenteilen und Knie. An den Knien gibt es zusätzlich Protektoren, an der Hüfte sind sie nachrüstbar. Die Büse Moto 11 ist mit zwei großen Taschen und Gürtellaschen ausgestattet. Die Leggins fürs Motorradfahren ist in den Größen 34 bis 46 erhältlich und kostet 199,95 Euro. (ampnet/jri)