Wechsel von Aston Martin zu Genesis

Enrique Lorenzana (54) ist zum Head of Sales and Aftersales von Genesis für Europa ernannnt worden. Der Luxus-Ableger von Hyundai baut derzeit eine europäische Vertriebsorganisation auf. Lotenzana war zuletzt in gleicher Position bei Aston Martin tätig. Von 2011 bis 2013 leitete der Automobilmanager die Händlernetzentwicklung von Maserati in Europa, danach verantwortetete er bis 2017 den spanischen Markt für den italienischen Sportwagenhersteller. Der gebürtige Spanier verfügt über insgesamt 25 Jahre Branchenerfahrung. (ampnet/jri)