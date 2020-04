Ford schenkt die ersten drei Raten

Zur Wiedereröffnung der Autohäuser nach der Corona-Zwangspause legt Ford ein Finanzierungsprogramm vor. Dabei bekommen Käufer eines Lager-Fahrzeugs sowie eines neu bestellten Ford Kuga mit Plug-in-Hybridantrieb die ersten drei Monatsraten der Finanzierung geschenkt. Die drei folgenden Raten können bei Bedarf auf einen Wunschtermin innerhalb der Laufzeit verschoben werden. Das Angebot gilt auch für Nutzfahrzeuge, nicht aber für den Mustang. Die Aktion läuft bis zum 30. Juni 2020 und wendet sich an Privat- und Gewerbekunden bei Abschluss einer Ford-Auswahl-Finanzierung oder einer Ford-Flatrate.

Bei Neubestellung eines Ford Kuga PHEV gibt es noch ein weiteres

Angebot: Interessenten können ihr Fahrzeug online konfigurieren, das Ergebnis an ihren Wunschhändler schicken und erhalten dann beim Kauf einen zusätzlichen Service-Gutschein in Höhe von 250 Euro.



Über die Sicherheitsmaßnahmen in den Verkaufsräumen hinaus achtet Ford auch auf einen besonders hygienischen Wartungs- und Reparatur-Service: Der so genannte „No Touch“-Service stellt sicher, dass das Fahrzeug vor der Rückgabe an den Besitzer desinfiziert wird, im Innenraum kommen Schutzabdeckungen zum Einsatz, außerdem erhalten Kunden einen Video-Check. (ampnet/jri)