Bei Skoda geht es Montag wieder los

Skoda wird am Montag an seinen tschechischen Standorten nach sechswöchger Pause die Arbeit wieder aufnehmen. Es wurden umfassende Sicherheitsmaßnahmen für alle Unternehmensbereiche angekündigt, um eine Ansteckung mit dem Corona-Virus möglichst zu vermeiden. Alle Angestellten müssen einen Mundschutz tragen, wenn sie das Werksgelände betreten. Diese Regelung gilt auch für externes Personal.

Die benötigten Masken, die während der Arbeitszeit durchgängig getragen werden müssen, stellt Skoda zur Verfügung. Im Schichtbetrieb steht für die Reinigung von Werkzeugen, Telefonen und Tastaturen sowie von Materialien und Oberflächen zusätzlich Zeit zur Verfügung. Außerdem werden in allen Bereichen noch intensivere Desinfektions- und Reinigungsintervalle eingeführt.



Auch im Betriebsablauf, zum Beispiel beim Mitarbeitertransport, an Treffpunkten wie den Werkstoren und in der Kantine, werden Änderungen vorgenommen. Für die Beschäftigten in der Produktion ist unter anderem die Bildung von kleineren Teams vorgesehen, die in fester Besetzung arbeiten. Pausenräume werden erweitert, um jederzeit den nötigen Sicherheitsabstand zu gewährleiten und damit das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Falls möglich sollen Mitarbeiter mobil von zu Hause zu arbeiten, die Zahl der Menschen, die gleichzeitig in einem Büro arbeiten, wird reduziert.



Neben diesen Vorkehrungen gelten gleichzeitig die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen und Hygieneempfehlungen, etwa der Verzicht auf den Handschlag, regelmäßiges Händewaschen oder Desinfizieren sowie die Vermeidung von Berührungen des Gesichts mit den Händen. (ampnet/jri)