Jaguar Land Rover startet am 18. Mai schrittweise

Jaguar Land Rover (JLR) plant die Produktion ab dem 18. Mai schrittweise wieder aufzunehmen, beginnend mit den Produktionsstätten in Großbritannien sowie in Slowenien und in Österreich. Der Fahrzeugabsatz in China sei dabei sich zu erholen und die Kunden kehrten in unsere Ausstellungsräume zurück, hieß es in einer Pressemitteilung. Seite Mitte Februar ist das Joint-Venture-Werk in China wieder in Betrieb.

Da die Länder die Richtlinien für die Distanzierung lockern und Einzelhändler weltweit wiedereröffnen, ist JLR guten Mutes den Neustart der Produktion in anderen Werken zu gegebener Zeit bestätigen können.



Das Management entwickle Maßnahmen und Richtlinien, um eine sichere Rückkehr zur Arbeit zu gewährleisten, strikte soziale Abstandsregeln würden eingeführt. JLR überwache stetig die Covid-19-Situation und folge den Anweisungen aller relevanten Behörden in den Märkten, in denen der Konzern tätig ist. (ampnet/deg)