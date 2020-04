Nissan lädt zum Zeichnen ein

Für ein Projekt des Designteams stellt Nissan 23 Mal- und Zeichenvorlagen zum Download bereit - mit beliebten Oldtimern, aktuellen Modellen, futuristischen Konzepten und einigen „Kultklassikern" wie dem Nissan Figaro oder dem Choi-Mobi. Nissan-Designer aus der ganzen Welt haben die Vorlagen in den letzten Wochen erstellt. Die Initiative heißt "#DrawDrawDraw".

Alfonso Albaisa, Senior Vice President für globales Design, startet den Aufruf mit einem Video von zu Hause, wo er seinen beiden Söhnen zeigt, was er gerade zeichnet und warum. Designer aus seinem Team werden in den kommenden Wochen weitere Videos veröffentlichen, in denen sie über ihre Designinspirationen sprechen, darüber, was sie zeichnen, wie sie Autodesigner wurden und Tipps denjenigen geben, die ebenfalls diesen Beruf wählen wollen.



Alle Interessierten sollen dabei ihre Entwürfe und Kunstwerke online stellen und mit "#drawdrawdraw" taggen – ob Papierzeichnungen, Kunstwerke auf einem Bürgersteig, Serviettenskizzen oder die ausgemalten Downloadvorlagen von Nissan. (ampnet/deg)