Kunden können ihren Mercedes nach Hause bestellen

Die Auslieferung von Mercedes-Benz-Neuwagen erfolgt ab sofort kontaktlos und unter Einhaltung weitreichender Hygienemaßnahmen direkt an die Wunschadresse. Begleitet wird dieser Service von vergünstigten Konditionen im Online-Store der Marke. Über die kostenlose Lieferung von Neufahrzeugen an die Wunschadresse hinaus erhalten Kunden im Handel verstärkt Hol- und Bringdienste für Werkstattleistungen.

Im Jahr 2016 ist Mercedes-Benz als erster Hersteller in Deutschland mit einem bundesweiten Online Store für Neufahrzeuge an den Start gegangen und hat das Angebot in 2017 auf den Online-Kauf von Gebrauchtfahrzeugen ausgeweitet. Im Dezember 2019 erfolgte der Relaunch des Mercedes-Benz Neufahrzeug Online Store, der seitdem bereits rund 400.000 Besucher verzeichnet. Der Mercedes-Benz Neufahrzeug Online Store bietet rund 1000 ständig verfügbare Fahrzeuge. (ampnet/deg)