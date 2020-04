TVS Motors, Kooperationspartner von BMW beim Bau der kleinen G-310-Baureihe, hat den insolventen britischen Motorradhersteller Norton gekauft. Die Inder sollen Medienberichten zufolge 16 Millionen Pfund (rund 18,3 Millionen Euro) für die Übernahme bezahlt haben. TVS will am Standort Donington weiter Motorräder der Marke bauen, darunter vor allem die neue 650-Kubik-Mittelklasse Baureihe. Was aus der von Norton geplanten V4 wird, ist offen. (ampnet/jri)