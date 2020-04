Auch Volvo nimmt in Europa wieder die Arbeit auf

Auch Volvo nimmt am Montag die Automobil-Produktion in seinem schwedischen Stammwerk Torslanda und im belgischen Gent wieder auf, nachdem die chinesischen Fabriken schon seit einiger Zeit wieder laufen. Das Produktionsvolumen wird dabei an die aktuelle Nachfrage des Marktes und die bestehenden Aufträge angepasst. Auch in die Büros kehren die Mitarbeiter am Hauptsitz Göteborg wieder zurück.

Sowohl das Werk als auch die Büros wurden in den vergangenen Wochen entsprechend vorbereitet, um alle Mitarbeiter bestmöglich zu schützen. An den Haupteingängen gibt es freiwillige Kontrollen der Körpertemperatur und Sauerstoff-Sättigung, in allen Büros wird der Abstand der Schreibtische vergrößert, und die Zahl der gleichzeitigen Kantinenbesucher wird begrenzt.



Das Motorenwerk in Skövde und die Karosseriekomponentenfertigung in Olofström, beide in Schweden, werden ihre Produktion weiterhin auf Wochenbasis planen.lässt. Eine Wiedereröffnung des US-Werks in South Carolina ist derzeit für den 11. Mai vorgesehen. (ampnet/jri)