Honda weitet Batterierecycling aus

Honda weitet seine Partnerschaft mit dem französischen Recyclingunternehmen SNAM (Société Nouvelle d'Affinage des Métaux) zur Batterierewiederverwertung in Europa aus, um eine Nutzung von Stromspeichern aus Elektrofahrzeugen über ihre eigentliche Lebensdauer hinaus zu ermöglichen. Die Vereinbarung sieht das europaweite Einsammeln und Wiederverwerten von Altbatterien vor, die zuvor in der wachsenden Palette der Honda Hybrid- und Elektrofahrzeuge zum Einsatz kamen. Die ausgedienten Batterien werden für ein „zweites Leben“ als Speichermedium für erneuerbare Energien vorbereitet. Sollte diese Wiederverwendung nicht möglich sein, werden wertvolle Materialien aus den Batterien gewonnen und recycelt.

SNAM wird künftig in 22 Ländern die Lithiumionen- und Nickel-Metallhydrid-Akkus bei Honda-Händlern und autorisierten Verwertungsanlagen einsammeln und ihre Eignung für Recycling und Weiterverarbeitung prüfen.

Für das Sammeln der gebrauchten Antriebsbatterien will SNAM CO2-arme Transportmittel nutzen. Im Anschluss prüft und bewertet SNAM, welche Batteriepacks für die Verwendung in neuen Energiespeichergeräten geeignet sind. Diese werden dann aufbereitet und für häusliche oder industrielle Anwendungen zur Verfügung gestellt.



Falls Batteriezellen beschädigt und für eine Wiederverwertung ungeeignet sind, lassen sich aus ihnen Rohstoffe wie Kobalt oder Lithium extrahieren. Die Rohstoffe können in der Produktion neuer Batterien, zur Herstellung von Farbpigmenten oder als Mörtelzusätze verwendet werden. Weitere Materialien wie Kupfer, Metall und Kunststoffe werden ebenfalls recycelt und vermarktet, um im Anschluss für die Herstellung verschiedener Produkte genutzt werden zu können.



Über die Online-Plattform von SNAM haben Händler die Möglichkeit, die Altbatterien für das Abholen und Recycling anzumelden. Das Einsammeln kann über zentrale Lagerzentren innerhalb von 15 Arbeitstagen erfolgen, was den Händlern die Lagerung von Batterien auf dem eigenen Gelände erspart. (ampnet/jri)