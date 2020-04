Eifel-Rallye-Festival hofft auf Austragung

Die Veranstalter des zehnten Eifel-Rallye-Festivals halten vorerst an dem Termin (23. bis 25. Juli) fest. „Es ist eine schwierige Zeit. Wir möchten mit den Teilnehmern und Fans gemeinsam das Jubiläums-Festival feiern. Aber nur, wenn diese Großveranstaltung für alle Beteiligten gefahrlos möglich ist“, erklärt Organisationsleiter Otmar Anschütz vom veranstaltenden MSC Daun. Eine endgültige Entscheidung soll Mitte Mai fallen.

Beim Eifel-Rallye-Festival in Daun handelt es sich um reine Demonstrationsfahrten ohne Zeitwertung. Von Beginn an werden jedoch alle Sicherheitsmaßnahmen so vorgehalten, als wären es Bestzeiten-Prüfungen. Die Vorgaben der FIA und des DMSB werden umgesetzt. Um das Sicherheitskonzept weiter zu optimieren, kommt nun zusätzlich Rally-Safe zum Einsatz. Das auf Satelliten- und Mobilfunk basierende Trackingsystem ist in der Rallye-Weltmeisterschaft und der deutschen Rallye-Meisterschaft erfolgreich im Einsatz. (ampnet/deg)