Toyota verleiht sechs Proace City Verso an lokale Unternehmen

Der Hersteller Toyota unterstützt in Deutschland verstärkt lokale Unternehmen. Der im Kölner Stadtteil Marsdorf ansässige Importeur der japanischen Marke stellt der neu gegründeten Online-Plattform Localoos insgesamt sechs Toyota Proace City Verso zur Verfügung. Auf der Plattform können Unternehmen ihre Produkte kostenlos möglichen Kunden präsentieren.

Die Betriebe erklären auf der Webseite nicht nur ihre Arbeit, sondern auch, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Beschränkungen auf ihr Geschäft haben. Die Unternehmen machen zudem selbst Vorschläge, wie Kunden sie in der Krise unterstützen können – beispielsweise durch die Nutzung eines eigens eingerichteten Hol- und Bring-Services oder den Kauf von Gutscheinen.



Die sechs Toyota Proace City, die am Mittwoch an das Team von Localoos übergeben wurden, kommen künftig bei verschiedenen Unternehmen zum Einsatz, die sonst keinen Liefer-Service anbieten könnten. Mit Ausnahme des Kraftstoffs übernimmt Toyota Deutschland in den nächsten drei Monaten alle laufenden Kosten wie Versicherung und Steuern. (ampnet/deg)