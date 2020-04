Keine Gesamtwertung für die BMW Motorrad Race Trophy

Die weltweite Corona-Situation hat auch Auswirkungen auf die BMW Motorrad Race Trophy. Für den Kundensport-Wettbewerb wird es in der aktuellen Saison 2020 keine Gesamtwertung geben. Hintergrund sind die zahlreichen Rennverschiebungen und -absagen in den einzelnen Rennserien, die für die Race Trophy gewertet werden. Der technische Support für die internationalen Rennsportkunden durch die Marken-Ingenieure wird in dieser Saison grundsätzlich, sofern planbar, weiterhin geleistet. (ampnet/deg)