Kooperation bringt 20.000 Ladepunkte ins Spiel

EVBox, der weltweit führende Hersteller von Ladestationen und Lademanagement-Softwares für Elektrofahrzeuge arbeitet zukünftig mit dem E-Mobilität Plattformanbieter „has·to·be“ zusammen. Beide Unternehmen werden sich gegenseitig Zugang zu ihren insgesamt über 20.000 öffentlichen Ladepunkten in ganz Europa gewähren.

Alle Ladestationen von EVBox haben integrierte OCPI-Standards, so dass sie mit verschiedenen Lade-Management-Systemen (CSMS) kommunizieren können. Seit September 2019 verwendet „has·to·be“ OCPI, was EVBox-Karteninhabern ermöglicht, an einer der 8000 Ladestationen der „has·to·be“-Community in ganz Europa zu laden. Für dieses globale Netzwerk arbeitet „has·to·be“ unter anderem auch mit Unternehmen wie Ionity, Daimler und Fitek zusammen. (ampnet/Sm)