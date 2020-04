Vom Preisbrecher zum Erfolgsmodell

Mit dem ersten SUV der Marke gelang der Renault-Tochter Dacia aus Rumänien vor zehn Jahren der Durchbruch. Bis heute wurden weltweit rund 3,1 Millionen Duster (unter den Marken Dacia und Renault) verkauft, davon allein über 182.000 Dacia Duster in Deutschland. Seit 2018 ist die zweite Generation auf dem Markt. Und mit knapp 31.000 Zulassungen war der Dacia Duster 2019 hierzulande wieder das bestverkaufte Dacia-Modell und das meistverkaufte Modell der Renault-Gruppe in Deutschland.

Mit dem Duster hatte Dacia 2010 einen echten Preisbrecher ins SUV-Revier geschickt. Der Einstiegspreis zum Marktstart lag in Deutschland bei 11.900 Euro. Heute ist das Modell sogar noch günstiger zu haben und bleibt mit einem Basispreis von nur 11.790 Euro Deutschlands günstigster SUV. Heute bietet die Renault-Gruppe den Duster in über 100 Ländern an. Ursprünglich in Europa als Dacia-Modell verkauft, ist er seit 2011 auch unter dem Namen Renault in Lateinamerika erhältlich, ebenso in der Ukraine, in Afrika, Russland und Indien. Produziert wird der Duster in Rumänien und inzwischen auch in Brasilien, Kolumbien, Russland und Indien. (ampnet/Sm)