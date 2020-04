Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

216.132 Texte wurden in der vergangenen Woche beim „Auto-Medienportal“ abgerufen oder heruntergeladen. Dazu kamen noch einmal 172.652 Downloads von Fotos und Videos.

Bei den Texten war dies die Top Ten:



1. Corona-Virus: Für Camper ist die Rückreise nach Hause schwierig

2. Kampf gegen Corona: Die Autoindustrie macht mobil

3. Fahrvorstellung Fiat Panda Hybrid: Bis zu fünf PS helfen beim Sparen

4. Ratgeber: Gebrauchtwagenverkauf in Zeiten des Corona-Virus

5. Fahrvorstellung Ford Kuga: Dreimal Hybrid

6. BMW bleibt der Brennstoffzellen-Technologie treu

7. Im Rückspiegel: Von Montreal hinaus in die Welt

8. Lexus ersetzt den Rückspiegel durch Kameras

9. Fahrvorstellung Toyota GR Supra 2.0: Darf es etwas weniger sein?

10. Interview Corona-Pandemie: Ein Virus legt die Camper lahm



172.562 Foto- oder Video-Dateien lieferte unser Server als Downloads an unsere Abnehmer aus. Das meistgefragte Foto war das des Alfa Romeo Spider. Bei den Videos lag eines über den Lexus ES mit digitalen Außenspiegeln vorn. (ampnet/Sm).