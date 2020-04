Volkswagen R hat eine Markenbotschafterin

Sara Sigmundsdottir vertritt in Zukunft die sportliche Marke von Volkswagen weltweit als Markenbotschafterin. Der isländische Cross Fit-Star verkörpert Werte wie Performance und Allround-Fähigkeiten auf sehr authentische Art und Weise. Sie ist eine der erfolgreichsten Cross Fit-Athletinnen der Welt. Die Cross Fit Open, zweitwichtigster Wettbewerb dieser Sportart, gewann sie in den Jahren 2015, 2017, 2019 und 2020.

Cross Fit ist eine Sportart, bei der im Wettkampf Übungen aus verschiedenen Disziplinen absolviert werden. So zum Beispiel Gymnastik, Powerlifting, olympisches Gewichtheben, Ausdauerlauf und Rudern. Die Begeisterung für diesen Sport hatte Sigmundsdottir bei ihrem Wettkampf-Debüt im Jahr 2013 gepackt. Neben dem Training und der Teilnahme an Wettkämpfen studiert die 28-Jährige Psychologie. „Volkswagen R verkörpert so viel von dem, an das ich inständig glaube“, sagt Sigmundsdottir in einem ersten Statement als Botschafterin. „Mit der Kombination aus Kraft und Finesse kann ich mich als Athletin sämtlich identifizieren.“ (ampnet/Sm)