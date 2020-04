Constantin Avromescu hat zum 1. April 2020 die Aufgabe als Head of Sales, Network, RV & Fleet bei Cadillac Europe übernommen. Er berichtet an Conark Shah, Managing Director Cadillac Europe. Avromescu war zuvor Regional Sales Operation Manager von Cadillac in Europa und davor als Europe Marketing Operations Manager bei Opel Europe für mehrere der wichtigsten europäischen Märkte zuständig. (ampnet/Sm)