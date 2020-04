Matthew Weaver übernimmt Nissan-Design in Europa

Matthew Weaver (46) ist neuer Vice President von Nissan Design Europe (NDE). Mit seiner Ernennung zum NDE Vice President hat nun erstmals ein Europäer diese Rolle inne. Weaver folgt auf Mamoru Aoki, der das Unternehmen nach 39 Jahren verlassen und in den Ruhestand gehen wird.

Weaver begann seine Karriere bei Nissan im Jahr 2001. In seiner letzten Funktion als Direktor des Nissan Design Studios in London wirkte er federführend bei der Entwicklung der aktuellen Generationen von Qashqai und Juke mit und verantwortete das Design verschiedener Infiniti Modelle. Weaver studierte Transport Design an der Universität Coventry und absolvierte anschließend einen Master am Royal College of Art in London. Bevor er 2001 zu Nissan kam, arbeitete er bereits für einige andere Automobilmarken.



Nissan Design Europe wurde 2003 in London gegründet und ist eines von vier regionalen Designzentren, die von dem globalen Standort in Atsugi, in der Nähe von Tokyo, geleitet werden. Weitere regionale Designzentren befinden sich in San Diego in den USA, Sao Paulo, Brasilien und Shanghai, China. (ampnet/Sm)