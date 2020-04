Michael Schlabitz führt Ducati

Michael Schlabitz (30) ist neuer Country Manager von Ducati Deutschland geworden. Der vorherige Geschäftsführer Marco Biondi übernimmt nach zwei Jahren die Verantwortung für den Wirtschaftsraum APAC (Asien-Pazifik) als Vice President Sales & Marketing Asia Pacifici. Raffaele Fusilli mit Sitz in Italien, verantwortet künftig die Regionen Europa, Afrika sowie den Nahen Osten.

Michael Schlabitz ist seit vergangenem Jahr als Marketingdirektor bei Ducati Deutschland und wird diese Funktion in seiner neuen Position weiter ausüben. Bereits in seiner Jugend knüpfte er durch die Teilnahme an Motorsportveranstaltungen erste Kontakte in der Motorradindustrie. Zuletzt lebte der Österreicher drei Jahre lang in Japan, wo er die lokale Niederlassung von KTM als Geschäftsführer leitete. Michael Schlabitz berichtet direkt an Raffaele Fusilli. (ampnet/jri)