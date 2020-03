Ford beschäftigt Familien in der Corona-Krise

Um Familien in der Corona-Krise sinnvolle Beschäftigungsangebote zu bieten, hat Ford eine Website eingerichtet. Unter dem Motto "Bleibt gesund und habt Spaß" sind in vier Sprachen (Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch) regelmäßig kreative Aktivitäten, Denksportaufgaben und andere Themen im Netz zu finden. Das Angebot ist in die Kapitel "Farbe und Fantasie", "Finde den Unterschied" und "Labyrinth" gegliedert.

Bei "Farbe und Fantasie" geht es um Vorlagen von

Ford-Baureihen, die mit Buntstiften nach eigenen Vorstellungen

gestaltet werden können. "Finde den Unterschied" beinhaltet Suchbilder: An Fotos aus dem Ford-Archiv wurden jeweils fünf Änderungen

vorgenommen. Hinzu kommen "Labyrinthe", bei denen sich Nutzer ihren Weg zu einer E-Ladestation bahnen müssen.



Zusätzlich bietet die Seite noch kuratierte Vorschläge für

empfehlenswerte Videospiele für Jugendliche und Erwachsene. (ampnet/deg)



*

Die Website ist unter dem Link http://www.fordfamilyfunhub.com?l=DE zu finden.