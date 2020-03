Auch die NAIAS weicht dem Virus

Oben rechts auf der Präsenz im Internet läuft zwar noch der aktuelle Countdown für dieses Jahr, doch die „North American International Auto Show“ (NAIAS) in Detoit ist abgesagt. Sie war für Juni geplant gewesen. In den Messehallen wird stattdessen möglicherweise vorübergehend ein provisorisches Krankenhaus für Covid-19-Patienten eingerichtet. Die USA sind derzeit am stärksten von der Virus-Ausbreitung betroffen. Die nächste Detroiter Automesse soll im Juni nächsten Jahres stattfinden. (ampnet/jri)