Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

239.433 Texte wurden in der vergangenen Woche beim „Auto-Medienportal“ abgerufen oder heruntergeladen. Außerdem brachte die Woche 191.876 Downloads von Fotos und Videos.

Bei den Texten waren dies die Top Ten:



1. Moderner Elektroantrieb trifft auf alten Boxer

2. Fahrbericht Ford Focus ST: Newton würde ihn lieben

3. Das Virus senkt die Luftverschmutzung

4. Corona legt den Autohandel still

5. Im Rückspiegel: Als Mercedes-Benz das Rotieren lernte

6. Kleinwagen mit 261 PS und Allradantrieb ab sofort reservierbar

7. Elektroauto schlägt Verbrenner bei den Kosten

8. DAF CF 6x2 sammelt den Müll vollelektrisch

9. Skoda-Azubis verwandeln den Scala in einen Spider

10. Interview Corona-Pandemie: Ein Virus legt die Camper lahm



191.876 Fotos und Videos lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen an unsere Abnehmer als Downloads aus. Das Foto der Woche zeigt den Mercedes-Benz C 111, das erfolgreichste Video Mattias Ekström im Cupra Formentor. (ampnet/Sm)