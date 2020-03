Branchenverbände: Individualverkehr minimiert Risiko für ÖPNV-Nutzer

Vor dem Hintergrund der rasanten Ausbreitung des Corona-Virus haben der Verband der Automobilindustrie (VDA), der Industrieverband Motorrad (IVM) und der Bundesverband Zukunft Fahrrad (BVZF) eine gemeinsame Erklärung zur Mobilität abgegeben. Wichtigstes Ziel bleibe es, Covid-19 zu bremsen. Dazu gehöre auch ein verantwortungsvoller Umgang mit der Mobilität.

Das eigene Auto, Fahrrad, der Motorroller oder das Motorrad erhöhe die Infektionssicherheit und könne so dazu beitragen, das Ansteckungsrisiko zu reduzieren. Je weniger Fahrgäste den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zwingend nutzen müssen, „desto sicherer wird er für diejenigen, für die er alternativlos ist“, heißt es in der Erklärung. So seien Kfz- und Zweirad-Werkstätten,Fahrradläden und Tankstellen in der Regel auch weiterhin geöffnet. (ampnet/jri)