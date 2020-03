Werner Eichhorn übernimmt für Audi in China

Werner Eichhorn (57) übernimmt ab 1. April das operative China Geschäft von Audi. Er leitete zuletzt Marketing, Vertrieb und Aftersales bei Volkswagen of America. Eichhorn folgt auf Gaby-Luise Wüst, die sich auf eine neue Führungsaufgabe bei der Marke VW vorbereitet.

Werner Eichhorn arbeitet seit 1982 im Volkswagen-Konzern. Seit 1993 war er bei Audi in unterschiedlichen leitenden Vertriebsfunktionen tätig. Von 2005 bis 2008 verantwortete er als Managing Director der Audi Division FAW-VW bereits den Vertrieb der Marke in China. Bevor er vor drei Jahren zu Volkswagen in die USA wechselte, war er ab 2012 Mitglied des Vorstands für Vertrieb und Marketing von Skoda. (ampnet/jri)