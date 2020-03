Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

281.915 Texte wurden beim „Auto-Medienportal“ in der vergangenen Woche abgerufen oder heruntergeladen, zusätzlich 233.147 Fotos und Videos.

Bei den Texten waren dies die Top Ten der Woche:



1. Ratgeber zum Corona-Virus: Steckt mich mein Auto an?

2. 2012 PS kommen auf die Straße

3. Rückblick auf Chicago Auto Show: Die letzte Automesse?

4. Der Subaru BRZ verabschiedet sich

5. Der Cupra Formentor erhält auf der Rennstrecke den letzten Schliff

6. Im Rückspiegel: Als der Baby-Benz zum Seriensieger avancierte

7. Kommentar: Komplimente vom Umweltbundesamt

8. Skoda Octavia mit mehr Platz und Komfort und Laura an Bord

9. Fahrvorstellung Volkswagen T-Roc Cabriolet: Offen für alles

10. Die besten Autos in Deutschland (5): Porsche Taycan



233.147 Foto- und Videodateien lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen an unsere Abnehmer als Downloads aus. Bei den Fotos lag das vom elektrischen Supersportwagen Aspark Owl vorn, bei den Videos eines der Youtube-Reihe „FCA What’s Behind“. (ampnet/Sm)