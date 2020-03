DB erkennt Flixtrain-Fahrkarten an

Kunden von Flixtrain können ab heute mit ihren Fahrkarten die ICE- und IC-Züge der Deutschen Bahn nutzen. Auf diese Regelung haben sich die beiden Unternehmen verständigt. Sie gilt zunächst bis Ende April.

Die Deutsche Bahn will damit ein Grundangebot an Mobilität im Inland so lange wie möglich sicherstellen. Vor zwei Tagen hatte das Unternehmen angekündigt, die Bundesregierung bei der Rückholaktion von Reisenden aus dem Ausland nach Deutschland zu unterstützen. So werden Bordkarten von Flugreisenden als Zugticket für die Fahrt zum Zielflughafen in der Heimat anerkannt.



Bereits seit Ende letzter Woche gelten bei der Bahn Sonderkulanzen für Reisende im Fernverkehr. (ampnet/jri)