Florian Martens von Daimler zu Siemens

Florian Martens (42) übernimmt ab 15. Juni 2020 den Bereichs Global Media Relations und Executive Communications der Siemens AG. Er folgt auf Robin Zimmermann (49), der die Leitung der Kommunikation von Siemens Energy übernommen hat. Zusätzlich zur Medienarbeit wird Martens künftig auch für die Koordination der Vorstandskommunikation verantwortlich sein. Er berichtet an Clarissa Haller, die Leiterin der Konzernkommunikation.

Martens kommt von der Daimler AG, wo er seit 2013 die Kommunikation von Daimler Trucks & Buses (Daimler Truck AG) verantwortet. Zuvor war er in verschiedenen Positionen im In- und Ausland tätig, unter anderem in der globalen Kommunikation und der Produktstrategie von Mercedes-Benz Pkw. (ampnet/Sm)