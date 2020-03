Die Top Ten beim Auto-Medienportal: Rekordverdächtig

Wer geglaubt hatte, in schwierigen Zeiten schwinde das Interesse an Themen, wie man sie beim „Auto-Medienportal“ findet, dem können wir unsere Zahlen entgegenhalten: In der vorvergangenen Woche zählten wir 380.876 Abrufe und Downloads, in der vergangenen Woche 605.170. Für uns ist diese Woche die bisher erfolgreichste seit unserem ersten Erscheinen im Jahr 2009.

267.882 Textdateien wurden in den vergangenen sieben Tagen bei uns abgerufen oder heruntergeladen. Das waren die Top Ten:



1. Trügerische Sicherheit: Die Caravaning-Branche läuft auf Risiko-Kurs

2. Hintergrund: Corona drückt die Autobauer in die Frustzone

3. Kommentar: Klimaschutz per Floriansprinzip?

4. Genesis G80: Designer-Limousine als Kampfansage

5. Harley-Davidson lässt die Billardkugel rollen

6. Fahrvorstellung Toyota Proace City Verso: Quartett komplett

7. Dank Abt stromert nun auch der Bulli

8. Fahrbericht Audi A8 L 60 TFSI e Quattro: Hier vertragen sich Luxus und Effizienz

9. Kymco bringt MXU 550i T Offroad LoF auf den Markt

10. Die besten Autos in Deutschland (4): BMW 3er



337.288 Foto- und Video-Downloads lieferte unser Server in der vergangenen Woche an unsere Abnehmer aus. Bei den Videos lag das Footage vom Fiat 500 La Prima vorn, bei den Fotos eines vom Genesis G80. (ampnet/Sm)