Kymco gibt Rabatt auf Roller-Quartett

Kymco gewährt mit einer Sonderaktion auf vier seiner Roller-Modelle Rabatt. So wird der 36 PS (27 kW) starke X-Citing 400i aktuell für 5380 Euro statt 5880 Euro angeboten. 480 Euro Preisnachlass gibt es auf das Topmodell AK 550i mit 54 PS (40 kW) und Konnektivitätssystem Noodoe. Der Kaufpreis sinkt so auf 9900 Euro. Käufer eines New Downtown 350i müssen aktuell 4980 Euro statt 5380 Euro für den 29-PS-Scooter (21 kW) bezahlen. In der Leichtkraft-Klasse gibt es einen Preisvorteil von 300 Euro auf den Agility City+ 125i, der damit für 2090 Euro erhältlich ist. Alle Angebote gelten bis zum 30. Juni 2020. (ampnet/jri)