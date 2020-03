Elektroautos auf dem Vormarsch

Deutschlandweit wurden im vergangenen Monat 8154 reine Elektroautos neu zugelassen. Das sind 76 Prozent mehr als im Februar 2019. Dazu kamen 8345 Plug-in-Hybride, was ein Plus von 279 Prozent darstellt. Die zusammen über 16.500 Einheiten (plus 141 Prozent) machten einen Anteil am gesamten Pkw-Markt von 6,9 Prozent aus. Auch das ist ein Rekord.

Gut drei von fünf in Deutschland neu zugelassenen E-Autos entfallen nach Angaben des Verbands der Automobilindustrie auf die unteren Segmente bis einschließlich der Mittelklasse. Dabei konnten die deutschen Automobilhersteller ihren Anteil am Elektro-Pkw-Markt im Februar auf 63 Prozent (Vorjahresmonat: 39 Prozent) ausbauen. Auch die Produktion von Elektro-Pkw weiteten die deutschen Hersteller laut VDA im Januar weiter aus. Sowohl im Inland (+52 Prozent) als auch im Ausland (+220 Prozent) waren hohe Zuwächse zu verzeichnen. Weltweit liefen über 45.000 Elektro-Pkw (+120 Prozent) mit deutschem Firmenlogo von den Bändern.



Der Umweltbonus hat mit 5632 Anträgen im vergangenen Monat (+4 Prozent) zwar eine Verschnaufpause eingelegt. Inzwischen liegen aber insgesamt über 180.000 Anträge vor. (ampnet/jri)